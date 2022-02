Carolina Carvalho dá os parabéns ao “bibó” David Carreira

Carolina Carvalho fez questão de celebrar publicamente o aniversário do namorado, David Carreira, com a sua primeira montagem de fotos nas redes sociais.

A atriz, que integra a novela “A Serra” (SIC), juntou as melhores fotografias num vídeo que publicou no perfil de Instagram, esta sexta-feira, 30 de julho, para dar os parabéns ao namorado.

“Parabéns, meu bibó! Tentei fazer a minha primeira montagem não sei se correu bem”, pode ler-se na publicação.

Rapidamente, entre as diversas mensagens de parabéns dos internautas para o aniversariante, destaque para a reação do filho de Tony Carreira com vários emojis de coração.

O casal esteve, recentemente, em Paris, França, para uns dias de namoro e, também, para tentarem esquecer os dramas da família. Recorde-se que a atriz e o cantor estão juntos há três anos