Carolina Carvalho explica ao sobrinho que vai ser… primo

Carolina Carvalho explicou ao sobrinho que se prepara ser primo porque a atriz está grávida pela primeira vez. A intérprete ficou rendida ao diálogo e partilhou-o nas redes sociais.

A viver a primeira gestação, fruto do namoro com David Carreira, a artista conversou com o sobrinho para o preparar para a chegada do bebé à família. A conversa foi partilhada pela atriz no Instagram.

“Este bebé que está aqui vai ser o quê a ti?” perguntou a companheira do cantor. “Amigo”, respondeu o sobrinho da atriz.

“É o teu amigo e também é o teu pri…” ripostou a profissional da SIC, deixando o mais novo completar a palavra “primo”.

Recorde-se que Carolina Carvalho e David Carreira já revelaram que estão à espera de um menino. O anúncio foi feito nas redes sociais do casal.