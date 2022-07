Carolina Deslandes agradece apoio da sua equipa: “São família, são muito mais do que eu podia pedir”

Carolina Deslandes recorreu às redes sociais para fazer um agradecimento público à sua equipa de trabalho.

Após um concerto durante o fim de semana, a cantora, de 30 anos, decidiu mostrar o seu carinho e agradecimento por quem trabalha consigo.

“À minha equipa: São dez anos com uns, oito com outros. Quando venho tocar não saio de casa, saio de uma casa para entrar noutra. Só existe Carolina Deslandes porque vocês existem”, começou por escrever.

“Só continuo a fazer isto com o conforto e a felicidade com que faço porque vocês estão comigo sempre. São família, são muito mais do que eu podia pedir. Obrigada por me desafiarem e por confiarem em mim. Obrigada por me fazerem sentir bonita. Obrigada por verem a minha alma e por me deixarem ver a vossa. Obrigada pelos melhores anos na estrada da minha vida. Tenho tanta sorte. Temos tanta sorte. Seguimos juntos até ao fim do mundo”, rematou.