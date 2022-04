Carolina Deslandes assinala medo ultrapassado pelo filho

Carolina Deslandes recorreu, mais uma vez, às redes sociais para assinalar mais um marco na vida do filho mais velho, Santiago.

A cantora, de 30 anos, partilhou uma imagem do filho mais velho com Orlando, o cão da família.

“Depois de medo e de pânico de cães, misturado com um amor platónico profundo pelos mesmos, aqui está: Santi e Orlando”, escreveu.

Recorde-se que o pequeno Santiago, de cinco anos, foi diagnosticado com um espetro do autismo, no entanto, tem vindo a conseguir ultrapassar medos e barreiras.

A intérprete, em conjunto com o ex-companheiro, Diogo Clemente, tem ainda mais dois filhos, Benjamim, de quatro anos, e Guilherme, de dois anos.