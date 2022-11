Carolina Deslandes dá os parabéns a Bárbara Tinoco

Carolina Deslandes deu, esta quarta-feira, 16 de novembro, os parabéns à melhor amiga Bárbara Tinoco, com um testemunho repleto de elogios.

A cantora, de 31 anos, fez questão de assinalar, no perfil de Instagram, o aniversário da colega de profissão, referindo as características e as preferências da compositora.

“Odeia música alta e discotecas. Odeia que fumem e fica a olhar para a pessoa e os olhos estão a gritar: ‘mas quem é que ainda fuma em 2022?’ Gosta de chá de frutos vermelhos e de canecas. Gosta de decorações de Natal, de imprimir fotografias e de fazer álbuns para se lembrar mais tarde. Gosta de se isolar da multidão e meter fones nos ouvidos”, começou por escrever.

Seguiram-se os elogios: “Despede-se de toda a gente com ‘obrigada senhor/a, bom resto de dia e bom trabalho’. […] É incapaz de dançar em público e em privado. Gosta de crianças, e as crianças amam-na. Gosta de arranjar a casa, e gosta de dar a roupa toda. Abre livros pelo meio e cheira-os como se cumprimentasse uma pessoa”.

“Digo-lhe ‘tenho saudades tuas’ e ela goza comigo e diz ‘estivemos juntas há dois dias e falamos todos os dias’. […] É a melhor amiga, a mais atenta, a melhor ouvinte e é sempre porto seguro. […] Escreve como quem fala e de todas as formas que existem de dizer as coisas, a dela é sempre a melhor”, disse, pedindo aos seguidores para darem os parabéns à aniversariante. “Amo-te muito. Muito. Muito”, rematou Carolina Deslandes.