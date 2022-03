Carolina Deslandes declara-se ao ex-marido no Dia do Pai

Carolina Deslandes declarou-se ao ex-marido, Diogo Clemente, no Dia do Pai. A dedicatória da cantora emocionou os internautas.

Numa relação com o ator Igor Regalla desde o Dia dos Namorados, Carolina Deslandes declarou-se ao ex-marido a propósito do Dia do Pai, celebrado neste sábado, 19 de março. A cantora não esqueceu o progenitor dos seus filhos e emocionou os Internautas, que elogiaram a boa relação entre o agora ex-casal.

“Tinha 24 anos quando nos escolhemos e te escolhi para pai dos meus filhos. A confirmação de que foi a escolha certa é-me dada todos os dias sem que sequer notes”, começou por escrever nas redes sociais.

“És terno e assertivo, preparas para a tempestade e para o colo, para o futuro e para o agora, para o festejo e para a perda. És o melhor pai que conheço. Obrigada por construíres esta aventura comigo. Obrigada pela nossa família. Feliz dia do Pai”, concluiu Carolina Deslandes.