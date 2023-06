Carolina Deslandes declara-se ao filho em dia de aniversário: “Deus és tu, Benji”

Benjamim, filho de Carolina Deslandes e Diogo Clemente, completou seis anos esta quinta-feira, 1 de junho, e a mãe publicou um texto emotivo no Instagram.

Benjamim, filho de Carolina Deslandes e Diogo Clemente, completou seis anos esta quinta-feira, 1 de junho.

A mãe decidiu assinalar a data com um texto emotivo publicado na sua conta de Instagram.

“Um filho é uma luz que se acende no escuro. É um segredo que não é nosso mas que nos responde a tudo. É o fio invisível que se prende à nossa pele”, escreveu.

“Um filho é uma lupa para ver a vida. É descobrir o futuro a cada esquina com a curiosidade na ponta dos dedos e a ingenuidade na ponta do nariz. É lembrar que muito da vida se vive a sujar a roupa. Que as coisas têm de se sentir com as mãos”, completou.

“E que o amor é Deus. Deus não é uma figura. Deus é amar mais que a nós. É descentralizar a vida. É saber do amor o começo e não lhe adivinhar o fim. Deus és tu, Benji. E eu vivo há seis anos comovida por existires filho. Parabéns. Eu estou sempre aqui”, rematou.

Recorde-se que, além de Benjamim, Carolina Deslandes e Diogo Clemente são pais de Guilherme, de quatro anos, e Santiago, de seis. O casal decidiu colocar um ponto final na relação em 2020.

A intérprete foi uma das mais recentes entrevistadas por Daniel Oliveira no “Alta Definição”, da SIC, onde confessou que já traiu e já foi traída.