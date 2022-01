Carolina Deslandes enternece em momento com o filho mais novo

Carolina Deslandes enterneceu os seguidores ao revelar nas redes sociais um momento cúmplice com o filho mais novo, Guilherme.

A artista partilha diversos momentos dos três filhos no Instagram e, este sábado, publicou um vídeo ternurento, no qual surge receber mimos e beijos de Guilherme, de um ano.

“Uma delícia folhada chamada Guilherme”, lê-se na legenda da publicação de Carolina Deslandes.

https://www.instagram.com/p/CB7zTjyjVe_/

De recordar que, recentemente, a cantora partilhou um vídeo no qual o bebé, de um ano, surge a contar até três com a ajuda do pai, Diogo Clemente.

Carolina Deslandes e Diogo Clemente têm outros dois filhos em comum, Santiago, de quatro anos, e Benjamim, de três.

