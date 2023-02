Carolina Deslandes mostra-se em topless na capa do próximo álbum

Carolina Deslandes deixou-se fotografar em topless para a capa do seu próximo álbum, “Caos”, que vai estar disponível a 10 de março.

Sem qualquer pudor, a cantora posou de calças de ganga e sem parte de cima vestida para a capa do novo projeto musical. No perfil de Instagram, a intérprete partilhou o resultado final com os seguidores.

“10.03.23. Bem-vindos à confusão dos últimos três anos da minha vida”, escreveu.

Na secção de comentários, a melhor amiga da artista Bárbara Tinoco afirmou que todos sabem que os melhores discos são os que resultam de um desgosto amoroso. “Toda a gente sabe que os melhores discos são os do desgosto!” atirou.

Atualmente, Carolina Deslandes mantém uma relação amorosa com Luís Delgado. A cantora é mãe de Santiago, Benjamin e Guilherme, fruto do relacionamento terminado com Diogo Clemente.