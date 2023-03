Carolina Deslandes mudou de vida com o ioga: “Para quem está disposto a reconstruir-se”

À procura de uma melhor fase mental e física, Carolina Deslandes adotou o ioga como modo de vida e não se arrepende.

Entre viagens, filhos, concertos e videoclips, Carolina Deslandes conseguiu, finalmente, ter tempo para si e elegeu o ioga para o bem-estar físico e mental.

“A melhor decisão que tomei no último ano da minha vida foi começar a praticar yoga com a Cláudia. Porque o yoga, ao contrário do que eu pensava, não é para magros nem para quem tem outfits de treino”, referiu nas redes sociais.

“O yoga é para quem está disposto a reconstruir-se. A ser humilde, a receber luz, a reconhecer a luz no outro. É para quem quer ir ao âmago das questões, é para quem quer mudar padrões comportamentais. E, muitas vezes, é para quem se quer salvar de uma ansiedade que comanda os dias”, acrescentou.

“A Cláudia é uma luz. É toda generosidade. É toda ouvidos. É toda amor. É toda veículo e destino. E mudou completamente a minha vida. No dia em que escrevi o ‘Trauma de Abandono’ liguei-lhe e disse-lhe que sem ela eu não teria sido capaz de fazer esta canção. Obrigada, meu amor”, rematou Carolina Deslandes.