Carolina Deslandes revela estar infetada com covid-19 mas mantém Coliseus

Carolina Deslandes partilhou com os seus seguidores, esta quinta-feira, 13 de janeiro, que testou positivo à covid-19 e está em isolamento.

Foi através de alguns vídeos publicados no InstaStories, ferramenta do Instagram, que a intérprete, de 30 anos, confessou estar infetada.

“Numa nota um bocadinho mais séria. Eu estou com covid-19, ainda não tinha falado sobre isto aqui mas estou, desde terça-feira à tarde que eu fui testada e vi que estava com covid-19 e, portanto, não tenho saído de casa, estou a cumprir o meu isolamento até ao dia 18”, começou por contar.

“Tive de adiar o meu concerto em Aveiro, na sexta-feira, [14 de janeiro] e quem me vai substituir é o Fernando [Daniel]. No entanto, eu vou ter alta dois dias antes dos Coliseus, o que faz com que não haja razão, até ver, para os Coliseus serem adiados. Por isso, quem tem bilhetes para os Coliseus não fiquem em pânico porque eu vou lá estar…”, acrescentou.

A artista fez ainda um pedido aos fãs: “E agora, enviem-me só as melhoras e orações e coisas bonitas para ver se isto passa depressa”.