Carolina Deslandes revoltada com críticas a integração de criança com espectro do autismo numa escola

Carolina Deslandes mostrou-se revoltada com críticas de pais à inclusão numa escola de uma criança com espetro do autismo.

A cantora Carolina Deslandes não cala a sua revolta depois de ter lido uma notícia em que dois pais criticam a integração, numa escola, de uma criança com espectro do autismo.

“Eu estava de férias. Mas recebi isto. E pensei – vou-me meter? Vou. Por uma simples razão, se não me meter estou a falhar ao meu filho”, começou por referir nas redes sociais, numa alusão a Santiago, o filho que foi diagnosticado com espectro do autismo aos dois anos.

“O Alberto e a Susana estão muito indignados porque foi ‘despejada’ uma criança nepalesa na escola, criança essa que tem uma perturbação do espectro do autismo e morde, bate, e não consegue estar dentro da sala de aula”, lembrou.

“Dizem que a ‘inclusão’ desta menina está basicamente a destruir o ambiente escolar e que a própria ‘inclusão’ é uma modernice de um ministro ‘que esse sim é que deve ser autista’. Só para que conste – o autismo não pode ser usado como ofensa. Já isto é inadmissível”, acrescentou Carolina Deslandes.

“A exposição violenta e altamente descritiva desta criança é absolutamente inadmissível. Se fosse minha filha, estavam os dois em tribunal. É vergonhoso. Lidar com crianças no espectro é um desafio. Se vos incomoda a vocês, imaginem o que é não suportar certos tipos de luz, de som. Imaginem o que é não se conseguirem integrar. Imaginem o que é não conseguiram aprender ao mesmo ritmo dos outros e imaginem o que é ser julgado e excluído pelos próprios educadores”.

“É uma vergonha. Todos os dias temos um caminho de pedregulhos e avalanches para a inclusão, para o respeito, para a integração. Integrar uma criança do espectro numa escola é a coisa mais difícil a que já assisti na minha vida. Requer um esforço coletivo muito grande e coordenado. São dias, anos de trabalho”, contou.

“Ganhem vergonha do que acabaram de fazer. A criança problemática é sempre filho do outro até ser o nosso. Volto a repetir – espero que os pais desta criança vos ponham em tribunal. Uma vergonha!”

“Obrigada à equipa multidisciplinar que todos os dias ajuda à integração e desenvolvimento do nosso filho”, rematou Carolina Deslandes.