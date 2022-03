Carolina Deslandes sobre os filhos: “Tenho de fazer mais um”

Carolina Deslandes destacou, esta segunda-feira, 17 de maio, o crescimento dos filhos, afirmando que tem de “fazer mais um”.

Com o filho mais novo no ensino escolar e a acompanhar os irmãos mais velhos, a artista ficou com a casa vazia. Por isso, a intérprete fez um desabafo nas redes sociais, assumindo que tem “de fazer mais um” filho para combater o silêncio.

“E assim, o último dos super heróis junta-se aos irmãos na aventura da escola e a casa fica estranhamente silenciosa. Como o tempo passa depressa. Tenho de fazer mais um”, pode ler-se na publicação da cantora no Instagram, na qual partilhou uma fotografia das crianças ainda no elevador, com mochilas às costas.

Carolina Deslandes e Diogo Clemente anunciaram o divórcio no início de setembro do ano passado. O ex-casal tem três filhos em comum, Santiago, de quatro anos, Benjamim, de três, e Guilherme, de um.