Carolina Loureiro corrigida ao declarar-se em português do Brasil: “Escreve corretamente”

Carolina Loureiro foi corrigida por uma internauta depois de se ter declarado nas redes sociais a Vítor Kley em português do Brasil.

O cantor brasileiro partilhou, no perfil de Instagram, fotografias e vídeos privados com a atriz, que reagiu à publicação com um “te amo”. No entanto, a expressão gerou alguma controvérsia, em particular de uma internauta que a corrigiu.

“‘Amo te’. Escreve corretamente”, pode ler-se. Contudo, Carolina Loureiro respondeu com uma outra correção. “Escreve-se amo-te. Com hífen”, acrescentou.

Ainda assim, a atriz foi defendida por outros utilizadores. “Não há forma correta de dizer ‘te amo’”, afirmou uma internauta. “Para escrever incorretamente, era logo ‘tji amo’. Como se houvesse forma correta de escrever. […] Ora esta”, destacou outra.

O casal assumiu a relação há cerca de um ano. Atualmente, estão à distância devido à covid-19.