Carolina Loureiro fala sobre relacionamento com Vítor Kley

Carolina Loureiro falou pela primeira vez em público sobre o relacionamento amoroso com o músico brasileiro Vítor Kley.

A atriz, que é protagonista da novela “Nazaré” (SIC), conversou sobre o seu namoro durante uma entrevista n’”O Programa da Cristina”, esta quarta-feira, e assumiu estar a viver uma fase “feliz”.

“Estou feliz e estou bem”, admitiu à apresentadora do programa das manhãs e ao “vizinho” Cláudio Ramos, acrescentando que viaja até ao Brasil com frequência para visitar o namorado.

Sobre a decisão de ter assumido a relação amorosa nas redes sociais, a intérprete revelou que quer ter controlo sobre os detalhes da vida pessoal que se tornam públicos.

“Quando falo é porque quero falar. Quando mostro uma fotografia é porque quero mostrar. Dou ao público o que quero e acho que assim é que é justo”, afirmou.

Carolina Loureiro confirmou os rumores de uma possível relação com Vítor Kley publicamente no passado dia 25 de dezembro, após partilhar uma fotografia no Instagram, na qual o casal surge a trocar um beijo.

Recorde-se que a última relação conhecida de Carolina Loureiro foi com o cantor David Carreira.

