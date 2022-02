Carolina Loureiro faz mudança de visual radical

Carolina Loureiro renovou o visual e optou por uma cor de cabelo ousada, diferente do que aquela com que o público está acostumado a vê-la.

A atriz, de 29 anos, que sempre manteve o cabelo longo castanho com apenas ligeiras variações do mesmo tom, mudou o visual. Carolina Loureiro está com o cabelo mais curto e ruiva, num tom mais acobreado, como revelou numa fotografia do resultado final partilhada nas redes sociais.

Recentemente, Carolina Loureiro celebrou os 29 anos com uma fotografia de quando era mais nova. “29 voltas ao sol. Tem sido uma viagem alucinante”, afirmou.