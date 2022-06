Carolina Loureiro junta famosos para a festa dos 30 anos

Carolina Loureiro juntou-se a várias caras conhecidas do público na festa do seu 30.º aniversário. A atriz partilhou fotografias da diversão com os seguidores nas redes sociais.

A intérprete fez 30 anos a 23 de junho, contudo, só agora é que conseguiu celebrar a ocasião. Para isso, a artista convidou vários amigos e colegas de trabalho para festejar os seus 30 anos.

Bruna Santos Quintas, Guilherme Moura, Diogo Valsassina, Joana Duarte, entre outros, foram alguns dos famosos que passaram pela festa de aniversário que teve muita música, comida e álcool à mistura.

No dia do aniversário, Heitor Lourenço e Ivo Lucas já tinham cantado os parabéns à colega nos bastidores da novela “Lua de Mel”. “Gosto tanto da minha Carolina Loureiro há muito tempo. Coisa mais linda… Parabéns!” escreveu o ator, de 54 anos, nas redes sociais.

Lembre-se que a atriz tem estado a gravar a nova aposta da SIC, na qual volta a dar vida à personagem “Nazaré”.