O dueto de Carolina Loureiro e do namorado, Vítor Kley [vídeo]

Carolina Loureiro mostrou-se, este sábado, 16 de janeiro, a cantar ao lado do namorado, Vítor Kley, num vídeo em que publicou nas redes sociais.

Depois de ter chegado a Portugal, a atriz tem estado em confinamento tal como o resto do país, devido às medidas impostas pelo Governo para combater o aumento de casos da covid-19.

No perfil de Instagram, a intérprete partilhou um vídeo a cantar ao lado do namorado, Vítor Kley, que ficou no Brasil. “O melhor de mim”, pode ler-se na legenda.

A carregar vídeo…

Rapidamente, o companheiro de Carolina Loureiro respondeu à letra, referindo que está com saudades. “Minha parcerinhaa para tudo e para sempre… sinto muito a tua falta. Amo-te”, escreveu o artista.

A atriz, que deu vida à protagonista da novela “Nazaré” (SIC), foi para o Brasil para viver com o namorado, Vítor Kley. Enquanto lá esteve, a intérprete aproveitou para aprender a fazer surf, tocar guitarra e voltou a pintar.