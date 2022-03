Carolina Patrocínio comenta subida de covid-19 em Lisboa antes de deixar Brasil

Antes de regressar de férias do Brasil, Carolina Patrocínio comentou aumento do número de casos de infetados de covid-19 que está a subir novamente em Portugal, nomeadamente em Lisboa.

A apresentadora, de 34 anos, esteve nos últimos dias a aproveitar um período de férias no Brasil, na companhia das filhas, Diana, Frederica e Beatriz. Antes de voltar a Lisboa, a comunicadora mostrou-se receosa.

“Aproveitar as últimas horas até chegar ao covidiário Lisboeta”, escreveu a profissional da SIC no InstaStories, ferramenta do Instagram.

Aquando da sua partida para o território brasileiro, Carolina Patrocínio alertou os seguidores de que iria de férias com as filhas.

“PARTIUU BRASIUU”, começou por escrever. De seguida, a comunicadora deixou uma promessa: “Voltamos a tempo de passar o Natal com os homens da família (achamos nós) Até já!”