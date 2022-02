Carolina Patrocínio conta que os primeiros treinos do pós-parto são “em cima da bicicleta”

Na reta final da gestação, Carolina Patrocínio revelou nas redes sociais que não dispensa a bicicleta nos primeiros dias do pós parto.

Depois de anunciar a quarta gravidez, no passado mês de dezembro, a apresentadora da SIC revelou detalhes sobre os treinos que se avizinham.

“Já me seguiam desde as outras gravidezes? Se sim, sabem que os primeiros dias de pós-parto são sempre em cima da ‘bike’ porque dificilmente me consigo organizar para ir ao ginásio”, escreveu Carolina Patrocínio na legenda da publicação.

“Desta vez, por ser uma ‘bike’ nova comecei a testá-la antes. A outra que me fez os últimos três pós-partos e já estava podre”, acrescentou.

https://www.instagram.com/p/B_LOsO8hZk1/

Recorde-se Carolina Patrocínio está grávida do primeiro rapaz. A profissional da SIC é mãe de Diana, de seis, Frederica, de quatro, e Carolina, de dois, do casamento com Gonçalo Uva.