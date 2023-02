Carolina Patrocínio diverte-se com a família na neve em Andorra

Carolina Patrocínio viajou com a família até Andorra. A apresentadora está a desfrutar de umas férias na neve nestes dias.

A comunicadora fez as malas e mudou-se durante estes dias para uma unidade hoteleira na neve, com o companheiro, Gonçalo Uva, as filhas, Frederica, Diana e Carolina, e o filho mais novo, Eduardo.

Carolina Patrocínio tem partilhado vários momentos da aventura na neve. Pelas imagens publicadas é possível ver-se que a apresentadora também está rodeada de amigos e com a irmã Mariana Patrocínio.

Antes da viagem até Andorra, Carolina Patrocínio festejou o sétimo aniversário da filha Frederica. A celebração teve como tema a Pantera Cor-de-Rosa e uma inspiração parisiense.