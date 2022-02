Carolina Patrocínio mostra fatos de Halloween dos filhos: “Estou exausta”

Carolina Patrocínio teve uma manhã atarefada e partilhou com os fãs. Com o Halloween à porta muitas são as crianças que vãs mascaradas para a escola o que pode ser uma dor de cabeça para os pais.

A apresentadora, de 34 anos, recorreu ao InstaStories, ferramenta do Instagram, para mostrar os fatos que, esta sexta-feira, 29 de outubro, os seus filhos levaram para a escola.

A comunicadora mostrou alguns pormenores de todo o processo, revelando estar cansada: “Ok. Estou exausta”.

Recorde-se que Carolina Patrocínio é mãe de Diana, de sete anos, Frederica, de cinco, Carolina, de três, e Eduardo, de um. Os três filhos são fruto da relação que a apresentadora mantém com Gonçalo Uva.