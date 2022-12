Carolina Pinto exibe barriga de grávida nas redes sociais

Carolina Pinto, namorada de Marco Costa, voltou a encantar os seus seguidores ao partilhar uma nova imagem da sua “barriguinha” de grávida.

Foi através do InstaStories, ferramenta do Instagram, que a companheira do pasteleiro publicou uma fotografia que deixa em evidência a sua barriga.

“A minha curva muito bonita, mas muito pesada”, lê-se.

Recorde-se que Carolina Pinto está à espera de uma menina, Maria Emília, que será a estreia na paternidade de Marco Costa. Contudo, a “digital influencer” já é mãe de um menino fruto de uma relação anterior.