Casamento de Natalie Portman e Benjamin Millipied chega ao fim

Mais um casal que se junta à onda de separações. Natalie Portman e Benjamin Millipied estiveram casados durante 11 anos e têm dois filhos.

Natalie Portman e Benjamim Millipied estiveram casados 11 anos, mas a relação acabou por não aguentar. Nos últimos tempos, a imprensa internacional noticiou um possível caso extraconjugal de Benjamim Millipied, de 46 anos, com Camille Étienne, uma ativista ambiental francesa. Segundo uma fonte revelou à “US Weekly”, o casal tentou superar a alegada infidelidade, mas sem sucesso: “Apesar de terem tentado trabalhar e fazer um esforço para salvar a relação, já não estão juntos”, confessou.

Nas últimas aparições, Natalie, de 42 anos, já não utilizava a aliança de casamento, decisão que levou a uma maior especulação por parte dos media. Os rumores do envolvimento de Benjamim Millipied com Camille Étienne começaram em junho, altura em que uma revista francesa publicou fotos do coreógrafo e da ativista a entraram juntos dentro no mesmo edifício.

Natalie Portman e Benjamim Millipied conheceram-se em 2009, altura em que a atriz gravava o filme “Cisne Negro”, produção que lhe rendeu o Óscar de Melhor Atriz, e, durante o matrimónio, tiveram dois filhos: Aleph, de 12 anos, e Amalia, de seis.