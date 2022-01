Catarina Furtado conta como é um dia perfeito no Gerês

Catarina Furtado, João Reis e os filhos passaram o ano no Gerês e a apresentadora da RTP1 partilhou esta tarde com os seguidores um dia de descoberta da região.

Catarina Furtado, João Reis e a família viajaram para o Gerês para passar um final de ano diferente. Depois de chegarem, a apresentadora da RTP1 foi conhecer melhor o parque natural.

“Foram quatro horas a passear com o meu filho como guia”, começou por lembrar o rosto do “The Voice Portugal” no perfil de Instagram.

“Subimos montanhas, seguimos os caminhos dos cavalos garranos, das cabras, ouvimos os badalos das vacas, escorregamos no musgo, apanhamos sol, vimos um arco-íris e acabamos debaixo de nuvens muito cinzentas que num choro gigante nos molharam as gargalhadas de felicidade e oxigénio! Ano velho molhado, novo ano abençoado!”

“Chegámos agora à nossa casinha, aquecemo-nos na lareira e devorámos uma deliciosa broa e um presunto irresistível. Há dias que valem por anos!”, rematou Catarina Furtado.