Catarina Furtado faz desabafo nas redes sociais

Catarina Furtado não consegue ficar indiferente ao conflito que se trava na Ucrânia após a invasão russa e os bombardeamentos.

A apresentadora, de 49 anos, recorreu às redes sociais, esta quinta-feira, 24 de fevereiro, para desabafar e mostrar solidariedade para com o povo ucraniano.

“Tive uma noite terrível porque o sono não descia e a insónia persistia a pensar em mil assuntos que não chegaram a ser resolvidos em horário útil”, começou por escrever.

“Achava eu que foi uma noite terrível quando resolvi espreitar as notícias porque (como todas as pessoas, ando preocupada com a ameaça à Paz). E eis que a guerra tinha começado. Durante o dia tinha passado confiança à minha Natália, ucraniana de coração apertado, que a democracia ia, desta vez, vencer”, acrescentou.

“Tenho os pés bem na terra, ainda que respire um otimismo mobilizador e empreendedor. Hoje só abraço a minha Natália e penso nas suas gentes. Não nos podemos calar!”, disse ainda.

A comunicadora rematou a sua publicação com uma citação de José Saramago: “É mais fácil mobilizar os homens para a guerra que para a paz. Ao longo da história, a Humanidade sempre foi levada a considerar a guerra como o meio mais eficaz de resolução de conflitos, e sempre os que governaram se serviram dos breves intervalos de paz para a preparação das guerras futuras. Mas foi sempre em nome da paz que todas as guerras foram declaradas”.