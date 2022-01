Catarina Furtado: “Tenho o corpo dorido de dias inteiros a gravar o ‘The Voice Kids'”

As gravações do “The Voice Kids”, na RTP1, já começaram e a azáfama tem sido muita. Catarina Furtado, um dos rostos do programa, tem passado “dias inteiros a gravar” e precisou de tirar uns dias para relaxar e estar com a família.

A apresentadora da estação pública recorreu às redes sociais para partilhar esse momento de descanso com os seus seguidores.

“É uma fotografia improvável. Estamos a viver tempos Improváveis onde está a crescer uma geração com ferramentas de comunicação diferentes que me suscitam muitas preocupações devido a uma, por vezes, excessiva dependência das tecnologias, sob pena de se poder perder o poder do olhar nos olhos”, começou por referir.

“Mas, por outro lado, assisto a demonstrações surpreendentes de capacidade de dar a volta aos obstáculos com a força do empenho e do exercício da boa educação”, acrescentou.

“Isto para dizer que tenho o corpo dorido de dias inteiros a gravar o ‘The Voice Kids’, que hoje vou cuidar de mim (e dos mails que estão em atraso!), mimar os meus e inspirar-me nas crianças e adolescentes que temos conhecido na edição que aí vem: no seu talento e na sua capacidade de viver um dia absolutamente mágico com toda a pujança!”, rematou.

Recorde-se que o “The Voice Kids” está de volta e desta vez conta com um novo rosto nas cadeiras do júri. Bárbara Tinoco junta-se a Carolina Deslandes, Carlão e Fernando Daniel.