Catarina Gouveia mostra surpresa feita pelo marido

Catarina Gouveia fez uma partilha muito especial: a atriz, de 34 anos, publicou imagens de uma surpresa feita pelo seu marido.

A intérprete acordou, este sábado, 8 de outubro, com um “miminho” de Pedro Melo Guerra, pois estão prestes a fazer anos de casados.

“Acordei a resmungar da regressão dos quatros meses, mas abri os olhos e passou-me”, começou por contar.

“Só tenho a dizer: o meu marido é louco: ‘Levanta-te que vamos para o aeroporto’”, disse ainda.

“Meu amor, obrigado por estes dois maravilhosos anos. Agora, despacha-te porque vai começar a nossa viagem de comemoração. Parabéns a nós”, rematou.

Mais tarde, Catarina Gouveia fez ainda uma nova atualização em que contou que viaja “às cegas”.

“Ontem, enquanto jantávamos, dizia-lhe eu: ‘que bom que é estar em casa, não temos de andar a fazer e a desfazer malas!’. Bem que estranhei o silêncio e uma súbita mudança de direção, mas nunca imaginei que, na manhã seguinte, estivesse no aeroporto, de malas feitas, prestes a entrar no avião!”, escreveu.

“Quanto ao destino, nem uma pista me deu, mas empalideceu, quando cá chegámos e olhou para o painel. O voo está atrasado mais de uma hora e acabei por perceber que temos de fazer uma escala. Portanto, desvaneceram-se as minhas certezas do destino: Madeira, Bruxelas e Bordéus. Palpites? É a primeira vez a viajar às cegas. Quero orientar-me”, rematou.

Recorde-se que o casal já tem uma filha em comum, a bebé Esperança.