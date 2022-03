Catarina Gouveia partilha fotografias da nova casa

A atriz e influenciadora digital comprou uma casa e partilhou este sábado as primeiras fotografias nas redes sociais.

Catarina Gouveia revelou na conta de Instagram que conseguiu comprar pela primeira vez uma casa, destacando a “emoção” por conseguir “saborear as pequenas vitórias”.

“Sinto a emoção a vibrar-me do peito e deixo-a escrever por mim. É a primeira vez que vou comprar uma casa e emociono-me de cada vez que cá entro e a respiro”, referiu a intérprete na legenda de uma fotografia na nova casa.

“Tinha 16 anos, quando recebi o meu primeiro pequeno salário, como babysitter, de três pequenas princesas, numas férias de verão, longe da minha família, da minha cidade, dos meus. Desde então, nunca mais quis parar de trabalhar. A necessidade sempre será a melhor motivação. Trabalhei e estudei, ao mesmo tempo. Paguei os meus estudos. Trabalhei para a minha carta de condução e consegui-a. Durante anos, li no meu diário de objetivos, que, finalmente, tinha comprado o meu carro. Trabalhei, poupei, juntei e comprei. A pronto, as prestações assustavam-me. Nunca nada me foi dado e ainda bem, porque conseguir saborear estas minhas pequenas vitórias, trouxe-me muita fé para agora, saber apreciar esta”, acrescentou.

“E permito-me partilhar, dando voz ao meu coração, para que encontrem aqui, o que eu nunca deixo de procurar nos outros: inspiração, humildade e entusiasmo. Li, esta semana e tomei nota: ‘Todas as coisas da vida são criadas duas vezes: quando as sonhamos e quando as concretizamos!’. Sonhar e caminhar para o sonho, sempre”, completou.

Recorde-se que Catarina Gouveia foi pedida em casamento em 2019, durante uma viagem com o companheiro, Pedro Melo Guerra, a Paris. O casamento deverá acontecer ainda este anos, apesar da pandemia de Covid-19.

