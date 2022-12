Catarina Gouveia regressa ao Brasil para cumprir promessa

Catarina Gouveia regressou ao Brasil para cumprir promessa que fez no ano passado com o marido, Pedro de Melo Guerra.

A influenciadora digital fez as malas e viajou até à Bahia para voltar a um local que conhece bem. A “influencer” tinha estado naquela cidade no ano passado, onde fez uma promessa.

“Em 2021, viemos, pela primeira vez, à Praia do Forte. Fizemos a passagem de ano cá”, começou por contar.

“Vestimo-nos de branco e passámos a meia-noite com os pés no mar. Cumprimos a tradição, fomos com as doze passas na mão. Uma delas guardava o sonho de regressarmos, em 2022, a três. Cá estamos”, frisou.

A também atriz foi mãe pela primeira vez em maio. Aquando do nascimento da filha, Esperança, a intérprete partilhou a boa-nova nas redes sociais. “Nunca me senti tão feliz na minha vida. Esta é, agora, a nossa família”, confessou.