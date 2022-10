Catarina Gouveia tem percalço durante a viagem

Catarina Gouveia está de viagem com o seu companheiro, Pedro Melo Guerra, para celebrar o aniversário de casamento, porém, nem tudo corre bem e a atriz teve um percalço.

Através da sua página de Instagram, a intérprete contou tudo aos seus seguidores.

“Um homem desolado. Chegamos a Milão. Perdemos o voo de ligação. Estou aqui a dar-lhe moral. Estamos bem, com saúde e amanhã também é dia. Se é para ser uma viagem inesquecível que seja com emoção. Quando olho para o copo, o meu está sempre meio cheio”, escreveu em um InstaStory, ferramenta do Instagram.

“Estamos com tanta sorte que reservamos um hotel – que deve ter uma capela – que tem um sino que toca às meias horas. Mas parece que o sino toca dentro do quarto”, contou ainda.

“O sino parou de tocar à meia-noite. Já estamos no avião. Estive a ler os comentários e só mesmo uma pessoa é que acertou no destino. Eu não chegava lá”, relatou na manhã seguinte.