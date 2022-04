Catarina Gouveia treina para a maternidade com boneco

Catarina Gouveia está na reta final da gravidez e tem vindo a partilhar vários momentos desta fase com os seguidores.

Esta quinta-feira, 21 de abril, não foi exceção e a atriz, de 34 aos, partilhou, no InstaStories, ferramenta do Instagram, uma imagem em que surge a treinar com um boneco.

“Disse ao Pedro que precisava de lhe fazer uma videochamada. Atendeu e foi isto que viu. Tive a treinar com o único boneco que tenho cá em casa, tinha de partilhar a minha felicidade”, escreveu como legenda.

Recorde-se que a menina que está para nascer é fruto da relação de Catarina Gouveia com Pedro Melo Guerra.