Catarina Raminhos deixa dica para o corpo de verão ideal

Catarina Raminhos aproveitou o sol e altas temperaturas que se têm feito sentir para rumar até às Maldivas para umas férias em família. No entanto, não perdeu a oportunidade para fazer uma reflexão dirigida às mulheres.

A companheira de António Raminhos aproveitou o mote das fotografias em fato de banho para dissertar sobre a importância de cada mulher valorizar o seu corpo e falou sobre o “corpo de verão” ideal.

“É muito simples ter um ‘corpo de verão’. Basta ter um corpo e ser verão”, começou por escrever.

“E isto não significa que não tenha as minhas fragilidades em ebulição por estes dias por estar ou de biquíni ou de fato de banho, que não tenha já apagado fotos e vídeos por não gostar de me ver. Faz parte. Está tudo certo”, continuou.

“Não deixo é que isso me roube a experiência de estar aqui, neste lugar idílico, de mergulhar nesta água linda e quente, de sentir o sal na pele, uma brisa suave a ondular nos cabelos, a areia fina entre os dedos dos pés, o cheirinho das flores no interior da ilha. Não me vou roubar nada disto. Nem pensar! A foto é da minha Maria Rita. ‘Estás bonita, mãe, olha lá!’ Sorrio”, rematou.