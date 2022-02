Catarina Raminhos revela “susto” na gravidez da filha mais nova: “Uma falha no cromossoma três”

Catarina Raminhos contou o “susto” na última gravidez, em que houve risco de a filha mais nova nascer com alguns problemas.

A blogger recordou no programa “Goucha”, na tarde desta terça-feira, um dos períodos mais delicados, durante a gravidez da filha mais nova, Maria Leonor, que teve “uma falha no cromossoma três”.

“A gravidez foi um susto muito grande. […] Detetaram uma falha num dos cromossomas”. Podia ser uma de dois coisas. Podia ser que um de nós tivesse essa mesma falha e fosse herditário, mas fizemos o teste e nenhum tinha. Podia ser outra coisa mais chata que era a informação desse cromossoma que era 3 ter passado para outro cromossoma”, contou a mulher de António Raminhos, em conversa com Manuel Luís Goucha.

No entanto, o casal foi surpreendido durante o nascimento da bebé ao deparar-se com a bebé saudável, apesar do “síndrome de deleção cromossomática”.

“O que eu senti é que tinha recebido o maior presente de todos, ter aquela filha saudável quando tudo indicava o contrário”, acrescentou ainda.

Além de Maria Leonor, de três anos, Catarina Raminhos é ainda mãe de Maria Rita, de nove, e Maria Inês, de oito, do casamento com o humorista.