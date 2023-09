Chris Evans e Alba Baptista já são marido e mulher. Cerimónia privada aconteceu em Massachusetts

Foi em novembro de 2022 que se tornou público o romance de Chris Evans e Alba Baptista. O casal trocou alianças este fim-de-semana em Massachusetts.

Chris Evans e Alba Baptista já são marido e mulher. A novidade, avançada pelo site norte-americano “Page Six”, conta que a cerimónia decorreu este sábado, 9 de setembro, em Massachusetts, local onde residem.

Chris, de 42 anos, e Alba, de 26, convidaram apenas familiares e amigos mais próximos para o enlace. Os convidados assinaram um documento que proibia a divulgação de imagens da cerimónia e a utilização de telemóvel.

Entre os convidados estavam, segunda a mesma publicação, nomes sonantes de Hollywood como Robert Downey Jr., Chris Hemsworth ou Jeremy Renner.

Os rumores de um romance entre Chris Evans e Alba Baptista foram confirmados em novembro do ano passado, quando uma fonte contou à revista “People” que os dois já estavam a namorar “há mais de um ano”. No mesmo ano, Evans foi considerado o homem mais “sexy” do mundo.