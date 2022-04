Chrissy Teigen despede-se do Twitter ao fim de dez anos

Chrissy Teigen despediu-se do Twitter depois de ter a sua conta durante dez anos. Antes de desativar o perfil, a modelo confessou que este estava a ter um impacto mais negativo do que positivo.

A mulher do cantor John Legend desse “adeus” ao Twitter após uma década de muita interação com os internautas. A manequim admitiu que o objetivo é fazer as pessoas felizes e que, quando isso não acontece, fica destroçada.

“Durante dez anos têm sido o meu mundo. Sinceramente, devo muito a este mundo que criámos aqui. Considero que muitos de vocês são mesmo meus amigos. Mas está na hora de dizer adeus”, afirmou.

“Isto está a ter um impacto mais negativo do que positivo e acho que chegou a hora de fazer alguma coisa. O meu objetivo na vida é fazer as pessoas felizes. A dor que sinto quando isso não acontece é demais para mim. Sempre fui retratada como a mulher forte que reage de volta, mas já não sou mais”, rematou.

De momento, para quem pesquise pelo perfil de Chrissy Teigen, no Twitter surge uma notificação a informar: “Essa conta não existe. Tente procurar outra”.

A manequim e o cantor, que estão casados desde 2013, têm em comum dois filhos: Luna e Miles.