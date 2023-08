Cifrão anuncia nome da filha no último concerto dos D’ZRT

O músico Cifrão anunciou o nome da filha no último concerto dos D’ZRT, que decorreu neste sábado à noite, no Estádio do Algarve.

A filha de Cifrão, músico dos D’ZRT e da bailarina e coreógrafa Noua vai chamar-se Zaya, anunciou neste sábado à noite o intérprete durante o concerto dos D’ZRT, o último da digressão “Encore”, no Estádio do Algarve.

“A horas de ser pai” e “com a cabeça em Marte”, como confessou aos milhares de espetadores, Cifrão referiu: “Poucas pessoas conhecem o nome… vai chamar-se Zaya”.

Durante o concerto, a namorada do artista, Noua entrou em direto, nos ecrãs gigantes do Estádio do Algarve, através de vídeo chamada.

“Quando comecei a namorar com a Noua e ela não estava presente, eu ligava para ela nos concertos. Hoje vamos cantar todos para ela que está aqui connosco”, referiu Cifrão, que cantou a música “Estar ao Pé de Ti”.