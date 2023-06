Cirurgia de Betty Grafstein correu bem: “Ela conseguiu superar”

Betty Grafstein foi operada ao coração aos 94 anos. Nas redes sociais, o companheiro, José Castelo Branco, atualizou o estado de saúde da designer.

Aos 94 anos, Betty Grafstein foi operada ao coração. A notícia foi avançada pelo companheiro, José Castelo Branco, nas redes sociais: “Rezem muito pela ‘lady Betty’, porque ela vai levar um pacemaker no coração. Tem sido muitas, muitas dores de cabeça. O coração dela não está a aguentar”.

Após a cirurgia, a figura pública do jet set português voltou a recorrer ao seu perfil do Instagram para confirmar que correu tudo bem: “Quero agradecer a todos pelas vossas orações e preces. A ‘lady Betty’ está a recuperar lindamente. A cirurgia ao coração correu muito bem. Ela agora está a almoçar e mesmo com todas as vicissitudes ela conseguiu superar. Eu estou ao lado dela, é a minha missão. Juntos somos mais fortes”.

A designer de jóias tem vivido uma fase complicada no que diz respeito à saúde. Em janeiro deste ano já havia dado entrada na mesma unidade hospital, Lennox Hill, em Nova Iorque, com tensões altas.