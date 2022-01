Cláudia Vieira agradece apoio dos fãs após a morte do companheiro de quatro patas

Cláudia Vieira recorreu às redes sociais para agradecer todo o carinho e apoio que recebeu depois de perder o seu cão Yoshi.

A atriz, de 43 anos, gravou dois vídeos através do InstaStories, ferramenta do Instagram, onde se mostra emocionada com todas as mensagens que recebeu.

“Queria deixar aqui uma mensagem de agradecimento às inúmeras mensagens que recebi de força de superação, deste momento de despedida do meu Yoshi”, começou por dizer.

“Foi incrível perceber o quanto a nossa ligação e a nossa relação e o especial que ele era, era percetível para vocês aí desse lado. Foi absolutamente incrível para mim perceber isso. As mensagens que recebi, claro que cada uma que lia as lágrimas vinham aos olhos”, disse ainda.

De férias em Angra dos Reis, no Brasil, a intérprete referiu que a viagem a “ajudou a ultrapassar este momento”. “Se bem que eu sou apologista que não devemos fugir das coisas que temos de viver mas podemos evitar sofrer em demasia, temos de lutar para estar bem”, concluiu.