Cláudia Vieira encanta seguidores com novas imagens da filha

Cláudia Vieira derreteu o coração dos seus seguidores quando, esta sexta-feira, 16 de setembro, partilhou novas imagens com a filha mais nova, Caetana.

Foi através do seu perfil de Instagram que a atriz publicou um conjunto de fotografias que registam um momento amoroso entre mãe e filha.

“Que curtida que esta miúda é! Minha desgrenhada boa”, escreveu a intérprete na legenda.

Na secção de comentários foram vários os elogios deixados pelos internautas. Destaque para as palavras de Inês Folque: “Demasiado querida. Estiveste cá e não avisaste a amiga para juntarmos os minis”.

Recorde-se que Caetana é fruto da relação de Cláudia Vieira com João Alves. No entanto, a atriz é ainda mãe de Maria, resultado do antigo relacionamento com Pedro Teixeira.