Cláudia Vieira fala sobre relação com a filha mais velha: “Chocávamos um bocadinho”

Cláudia Vieira é mãe de duas meninas, Maria, de 12 anos, e de Caetana, de três anos. Em declarações recentes, a atriz falou das dificuldades da maternidade.

A intérprete, de 44 anos, esteve à conversa com a revista “Caras” e confessou que a relação com a filha mais velha, fruto da relação que manteve com Pedro Teixeira, já passou por algumas adversidades, apesar de ter “uma excelente relação com a Maria”.

“Antes assustava-me um pouco, porque chocávamos um bocadinho, estava sempre a testar-me, mas agora está a ser mais fácil”, contou à publicação.

“Não sei se será só um momento de pausa para o que aí vem, porque toda a gente diz que as miúdas dão muito trabalho nesta fase, mas para já está a ser incrível. Ela está mais focada e ouve-me. Temos uma cumplicidade enorme desde sempre”, disse ainda à revista.

Contudo, Claudia Vieira confessou também que a filha mais velha é atenciosa com a irmã. “Babo-me a olhar para as duas”, atirou.

Recorde-se que Caetana é fruto da relação que a atriz mantém com João Alves.