Cláudia Vieira preocupada com entrada da filha na adolescência

Maria, de 13 anos, já causa algumas preocupações à mãe. Cláudia Vieira mostra atenção redobrada à adolescência da menor.

Maria, filha em comum da relação terminada entre Cláudia Vieira e Pedro Teixeira, já dá algumas preocupações à mãe, apesar de ter apenas 13 anos. A menor está a entrar à adolescência e a atriz fala agora do tema. “A Maria vai fazer 14 anos e está a ganhar uma independência sem ter idade para isso. Tem programas, quer sair da escola e ir almoçar aqui ou ali, querer ir ao shopping?”, questiona a atriz, em conversa com a N-TV, na ilha Terceira, nos Açores.

“Não estou ainda preparada para isso, mas está a começar a acontecer. Não dá para fazer aquele castigo do ‘ficas sem telefone’ porque eu preciso do telemóvel para falar com ela”, diz a atriz, com um sorriso.

“Mas faz parte, parece cedo de mais e acho que os pais nunca estão preparados. Por muito que saibamos como foi a nossa adolescência, parece que tudo antecipa um bocadinho, se calhar achava que isto seria aos 15 e não aos 13”, acrescenta a artista.

“Ela continua apaixonada pela música, também quer fazer ginástica, mas no oitavo ano o horário da escola é grande, por isso vai fazendo várias coisas aos poucos. Não precisa de levar nada de forma profissional. Se tiver de faltar a ginástica porque tem testes, falta”, assegura Cláudia Vieira sobre a filha mais velha.

Depois de Maria, agora é a vez de Caetana, de quatro anos, começar a perceber porque a mãe aparece na televisão. “A Maria cresceu muito mais a acompanhar-me nas gravações e a Caetana está na fase de ter respostas à sua curiosidade e de sentir o ambiente de estúdio. É importante a Caetana saber como é que as coisas são feitas para a mãe aparecer na televisão”, diz a atriz sobre a filha em comum com o empresário João Alves.

Apesar da vida agitada, entre novelas e programas, Cláudia mostra-se perto das filhas. “Tem havido uma boa gestão, as Filipinas (no programa ‘Casados no Paraíso’) foi mesmo o nosso choque máximo. Eu estou com as minhas filhas, adormeço-as e aos fins de semana estou com elas”, refere a intérprete.

Gravações nos Açores

Cláudia Vieira tem visitado a ilha Terceira, nos Açores, para gravar a novela “Senhora do Mar”, na qual interpreta “Francisca”. “Tenho um irmão criminoso que é interpretado pelo Duarte gomes. A nossa origem é do Porto. Ela chega à Terceira para mudar de vida, para trabalhar arduamente. Mostrou as duas capacidades de trabalho no hotel e vai ganhando o seu espaço e a sua credibilidade”, descreve.

Mas a definição da personagem não se fica por aqui. “Tem muito desejo de alcançar os seus objetivos e que o poder do seu marido não seja abalado por nada. Se ela tiver possibilidade de causar estragos na relação da ‘Joana’ (Sofia Ribeiro) e do ‘Manel’ (Afonso Pimentel) ela vai aproveitar”.

Cláudia está a “gostar muito da novela” porque o objetivo era “ter papéis diferentes”. “É uma personagem que vai crescendo ao longo da história depois de entrar muito discreta. Vai mostrando aquilo que é com os episódios a avançar. Ela no início não é vilã, mas é um bocadinho maltratada, muita gente a vê como alpinista social e interesseira”, remata, para falar em quem se inspirou: “Além das cenas que fui recebendo inspirei-me em muitas referências à minha volta, mas não posso dizer nomes”.