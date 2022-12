Cláudia Vieira revela pormenores da festa de aniversário da filha mais nova

Cláudia Vieira teve festa em casa, pois a filha mais nova, Caetana, completou mais uma volta ao sol esta quinta-feira, 1 de novembro.

No seu perfil de Instagram a atriz partilhou algumas imagens em que revela pormenores da festa de aniversário da filha mais nova.

“Absolutamente mágico, que festa divertida e bonita a da nossa pequena Caetana”, escreveu.

Recorde-se que Caetana é fruto da relação que Cláudia Vieira mantém com João Alves. No entanto, a atriz é ainda mãe de Maria que nasceu durante o antigo relacionamento com Pedro Teixeira.