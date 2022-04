Claúdia Vieira vai à praia com as filhas

Cláudia Vieira foi à praia pela primeira vez com as filhas, depois de dois meses e meio em isolamento social devido à Covid-19.

A atriz aproveitou as altas temperaturas que se fizeram sentir esta quarta-feira para ir até à praia com Maria, de dez anos, e Caetana, de cinco meses.

“Depois de dois meses e meio de confinamento, que bom que é ver as minhas miúdas a sentirem esta maresia boa e a pequenina Caetana a reagir tão bem ao desconhecido mar, à areia”, escreveu a profissional da SIC na legenda de uma fotografia publicada no Instagram.

Caetana é fruto do namoro entre Cláudia Vieira e o empresário João Alves. No entanto, Maria nasceu durante a relação com o ator e apresentador da TVI Pedro Teixeira, que terminou em 2014.

LEIA TAMBÉM: