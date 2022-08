Cláudio Ramos arrasa Georgina Rodríguez na ida ao Santuário de Fátima

Cláudio Ramos arrasou Georgina Rodríguez durante a ida da espanhola ao Santuário de Fátima. O apresentador criticou o “outfit” da namorada de Cristiano Ronaldo.

O apresentador do programa “Dois às 10”, da TVI, apontou que o vestido branco, com uma racha na zona traseira, utilizado pela espanhola, é pouco indicado para se apresentar no Santuário, pois, segundo o comunicador, vai contra os princípios da Igreja.

“Acho que Nossa Senhora de Fátima, onde quer que esteja, não é grande apologista deste tipo de coisas”, começou por dizer, numa conversa com Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz no matutino.

“Isto é a antítese daquilo que a Igreja pede. A Igreja pede não à ostentação, não à vaidade, não ao ego”, acrescentou, referindo que seria a roupa para ir a um centro comercial e não a uma igreja.

Lembre-se que Cláudio Ramos nunca escondeu a Fé que tem em Nossa Senhora e vai regularmente ao Santuário de Fátima. Durante as suas viagens, o apresentador já publicou em ocasiões anteriores várias fotografias no local.