Cláudio Ramos arrasa Lili Caneças depois de “socialite” ter filmado nova casa de Ronaldo

Lili Caneças mostrou, através das redes sociais, a mansão de Cristiano Ronaldo em construção. Cláudio Ramos não gostou e criticou a “socialite”.

Lili Caneças recorreu às redes sociais para mostrar que irá ser vizinha do craque português. “A casa de @cristiano na Quinta da Marinha está quase pronta… Cascais espera-te, o melhor sítio para viver”, escreveu na legenda da publicação.

Muitos foram os cibernautas que não gostaram da atitude e aproveitaram a caixa de comentários para expressá-lo, mas, quem também não deixou passar em branco, foi Cláudio Ramos.

Durante a rubrica social “Conversas de Café”, do programa “Dois às 10”, transmitido pela TVI, Cláudio Ramos não se conteve e lançou críticas pesadas a Lili Caneças.

“Publicou, com o maior dos descaramentos, a obra”, começou por dizer o apresentador do matutino.

“Isto é invasão de privacidade. (…) Eu, se fosse o Cristiano Ronaldo, não a processava porque não vale a pena, ela depois não tem para lhe pagar, mas, seguramente, chamava-a à atenção. Nós não podemos fazer aos outros o que passamos a vida inteira a criticar que nos fazem a nós. Isso é muito feio”, continuou.

A estrela da TVI aproveitou o momento e, ainda, fez uma comparação: “Achas que a Lili Caneças tinha coragem de agarrar nisto, passar na casa da Cristina Ferreira, filmar e publicar?”.

“Detesto. Não gosto mesmo. E sim, é para a Lili Caneças que, se me tiver a ouvir, depois, se quiser, que me responda. Eu não gosto de pessoas com duas caras e a Lili comigo teve duas caras”, rematou Cláudio Ramos.

Gonçalo Quinaz, Zé Lopes e Luísa Castel-Branco, comentadores da tertúlia, também não gostaram da atitude. “É invasão de privacidade, concordo plenamente com aquilo que tu disseste”, frisou Quinaz, ex-participante do “Big Brother”.