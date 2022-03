Cláudio Ramos assinala um ano desde o regresso à TVI: “Um ano de uma viragem incrível”

Cláudio Ramos assinalou nas redes sociais um ano desde que assinou contrato na TVI para ser o apresentador do “Big Brother 2020”.

Completa um ano, esta quinta-feira, 11 de fevereiro, que o apresentador saiu da SIC para regressar oficialmente à TVI e, para celebrar a data, Cláudio Ramos partilhou no Instagram uma retrospetiva destes meses, destacando o crescimento que “esta caminhada feliz” lhe proporcionou.

“11 de Fevereiro de 2020, pela mão do Nuno assinava pela TVI para abraçar desafios grandes. Desafios que desejava há muito tempo. Faz hoje um ano. Um ano escrito todos os dias para que a minha filha perceba. Para que muitos entendam. Um ano de uma viragem incrível e não passa só pelos programas que faço, passa acima de tudo por aquilo que se passa e passou dentro de mim e de quem está à minha volta”, referiu.

“Tem sido um ano de uma caminha feliz de encontros, reencontros, certezas e uma mistura de bonitas emoções entre projetos e pessoas. As pessoas. São sempre as pessoas que ficam, ou não, quando tudo isto passar. Tem sido um crescer incrível, com as dores que qualquer crescimento causa e a felicidade que todos os crescimentos nos dão”, acrescentou.

O apresentador fez ainda um agradecimento especial aos espectadores, “porque são eles que decidem”.

Depois de ter apresentado o “Big Brother 2020”, Cláudio Ramos foi afastado do “reality show” para dar lugar a Teresa Guilherme no “Big Brother – A Revolução”. No entanto, os apresentadores juntaram-se e, atualmente apresentam em dupla o “Big Brother – Duplo Impacto”.

Cláudio Ramos apresenta também com Maria Botelho Moniz o novo formato das manhãs do canal, “Dois às 10”, desde janeiro, substituindo Manuel Luís Goucha, que está nas tardes da estação televisiva com o programa “Goucha”.