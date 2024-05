Cláudio Ramos comenta relação de Maria Cerqueira Gomes

Maria Cerqueira Gomes namora com Cayetano Rivera. A imprensa espanhola divulgou algumas imagens do casal e Cláudio Ramos comentou a relação.

No “Dois às 10” desta quinta-feira, 2 de maio, a relação de Maria Cerqueira Gomes com Cayetano Rivera foi comentada por Cláudio Ramos, que confessou acompanhar a carreira do toureiro e mostrou estar desejoso para que a colega dê o próximo passo.

“Eu queria era que ela engravidasse e que casasse em Sevilha”, disse o apresentador do matutino.

Cristina Ferreira interpelou e sublinhou: “Sevilha, sim. Mas ela acho que não quer. Normalmente casa-se no sítio das noivas”. Para ninguém ficar de fora da boda, o comunicador notou: “Mas casa duas vezes. Ontem, por acaso, disse-lhe”.