Cláudio Ramos confessa ter ficado com “raiva” de João Paulo Rodrigues

João Paulo Rodrigues esteve esta terça-feira, 30 de abril, no “Dois às 10”, para apresentar o tema “Sempre Tu” e recordou a mudança para a SIC.

Embora esteja a explorar uma nova paixão, Cristina Ferreira recordou a carreira de João Paulo Rodrigues na televisão, nomeadamente a mudança da TVI para a SIC.

Cláudio Ramos aproveitou para fazer uma confissão. “Fiquei com tanta raiva quando ele foi para a SIC. Já lhe contei”, disse. “Claro, porque ele foi para o lugar que tu gostavas que fosse para ti”, respondeu a apresentadora.

“É verdade! Mas sempre reconheci e depois falei com ele. Percebi perfeitamente, ele encaixou em mim e eu encaixei nele. E naquela altura se tivesse ido para o lugar do João, não estava aqui hoje. Eram coisas completamente diferentes”, sublinhou o apresentador do matutino.