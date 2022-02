Cláudio Ramos critica TVI após sondagens do “BB Famosos”: “É absurdo”

Cláudio Ramos criticou, esta quarta-feira, 2 de fevereiro, a TVI depois de a estação ter feito sondagens sobre os comportamentos de Jaciara e Jay Oliver dentro do “Big Brother Famosos”.

O quarto canal lançou uma sondagem para perceber junto do público se a concorrente estava a ter um comportamento de “muito dada” ou se Jay Oliver era “conservador e machista”.

No matutino “Dois às 10”, em conversa com os comentadores do “reality show” Zé Lopes, Luísa Castel-Branco e Cinha Jardim, Cláudio Ramos revoltou-se com a estação privada e lançou várias críticas.

“Devo já dizer que, a partir do momento em que se faz uma sondagem dessas já é absurdo”, começou por apontar.

“Não concordo, eu sei que é da casa mas é o que eu acho, fazer-se uma sondagem a dizer se uma mulher é dada é o mesmo que fazer uma sondagem a dizer: ‘Cláudio Ramos Maricas ou Hetero?’. Acho absurdo”, afirmou.

Lembre-se que, na gala realizada esta terça-feira, 1 de fevereiro, o cantor foi o escolhido para abandonar a casa mais vigiada do país.